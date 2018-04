Banca e Fondazione Mps, De Mossi: ''Non prendo lezioni da Valentini, fissiamo subito il confronto''

"Non prendo lezioni da chi manda sms sulle nomine a Renzi e ne viene, poi, sconfessato platealmente". Così interviene il candidato a sindaco Luigi De Mossi."La questione è molto semplice: bisogna evitare che il partito che ha distrutto questa città le sue eccellenze, la sua storia e, fra l’altro, la fondazione facendola capitombolare da un valore di circa 5 miliardi di euro a poco più di 400 milioni a esagerare, e, nel contempo, ha polverizzato praticamente l’intera partecipazione nella banca Monte dei Paschi, continui a fare danni.In un mondo normale questo non sarebbe stato permesso anzi, in un mondo normale il PD si sarebbe vergognato e ritirato in buon ordine. Ma evidentemente il pudore non è cosa che conosce.Riguardo ai nominativi su chi ha avuto i prestiti, io non faccio sconti a nessuno: per me chi deve soldi al Monte dei Paschi li deve restituire senza indugio.Io non rispondo a logiche ben note al PD e non ho tessere in tasca come forse è sfuggito al servizio informazioni dell’apparato. In ogni caso il sindaco uscente, vista la sicumera che mostra, ci dica se ha informazioni riservate, sensibili e privilegiate, e se ciò fosse vero perché non ha agito? E qualora ne disponesse davvero come ha fatto ad averle? La normativa sulla privacy per lui non si applica?Infine, a proposito di indipendenza della fondazione dal PD, vorrei sapere se alle cene organizzate dal partito partecipava almeno un deputato, o era un sosia?Facciamo il confronto subito: concordiamo data, luogo, ora e la massima trasparenza, parola sconosciuta dalla parti PD.Il PD continua a raccontare un mondo che non esiste semplicemente perché lo ha distrutto".