Soldi del Monte alla politica, Uniti per Siena: ''Una vergogna, sia fatta chiarezza''

"La notizia dei soldi erogati, in passato, dalla Banca MPS ai partiti politici per un totale di 10 milioni di cui 9,7 risultano deteriorati e probabilmente non verranno mai restituiti, non può rimanere in secondo piano, un fatto gravissimo che avviene in un momento nel quale cittadini ed aziende non riescono ad ottenere prestiti dalle banche". Così interviene Uniti per Siena."Chiediamo che venga fatta piena chiarezza sul passato e sugli intrecci tra politica e Banca, perché siamo sicuri che questa sia una vera vergogna sulla quale ancora non escono i nomi dei colpevoli".