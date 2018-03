Il titolo Mps è sceso oggi in Borsa sotto i 3 euro, segnando in chiusura un -2,72% a 2,938 euro e toccando il minimo storico dal rientro in Borsa avvenuto il 25 ottobre scorso a 4,11 euro.Nel corso della giornata il titolo è arrivato a 2,921 euro per poi risalire fino al dato di chiusura. Dal ritorno a Piazza Affari il titolo è notevolmente sotto i 4,28 euro del valore prudenziale indicato dalla banca e dai 4,55 euro della chiusura al debutto il 25 ottobre scorso, dopo i mesi di assenza dal mercato per il salvataggio.