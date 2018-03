Egisto Nannini è il nuovo presidente del Gruppo Zonale Valdarno di Confindustria Toscana Sud: presidente della IT.TE.DI., azienda di Pergine Valdarno, fiore all’occhiello del settore metalmeccanico ed eccellenza del territorio. IT.TE.DI. è stata fondata nel 1976 ed ha conosciuto un percorso di costante crescita, grazie ai continui investimenti tecnologici ed alla scelta di personale altamente professionalizzato.Nannini succede ad Emiliano Taranghelli, in carica dal 2013, che ha profuso un grande impegno nell’incrementare l’interazione ed il dialogo con le istituzioni locali. Nel corso del suo mandato, Taranghelli, titolare della T&T Sistemi, ha tenuto un costante confronto con i Sindaci del Valdarno aretino e con tutti gli amministratori in merito a regolamenti urbanistici, imposte sulle quali le amministrazioni comunali hanno potere decisionale (TARES/TARI e IMU/TASI), viabilità, investimenti, snellimento burocratico. Nel giugno 2013, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le altre Categorie Economiche della Produzione della Vallata, Taranghelli si è fatto promotore della costituzione di una Consulta delle Categorie della Produzione del Valdarno, dando vita, il 21 novembre 2013, al Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno, con la firma di un Protocollo d’Intesa con CNA, CONFARTIGIANATO e CONFAPI incentrato su vari temi d’interesse: imposte locali, sostegno alle imprese, appalti a km 0, viabilità, comune unico.Nannini dichiara: “Sono estremamente onorato di assumere questa carica, che porterò avanti con il massimo impegno, per continuare il prezioso lavoro fatto dal mio predecessore fino ad ora”.“Ad Egisto Nannini va il mio più sincero augurio per l’inizio del suo mandato” commenta Taranghelli “sono sicuro che farà un ottimo lavoro e che continuerà con dedizione ciò a cui abbiamo dato vita in questi ultimi cinque anni.”