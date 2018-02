Mps si aggiudica la tesoreria delle Gallerie degli Uffizi

Accordo tra la banca senese e il polo museale fiorentino, tra i più prestigiosi e visitati a livello internazionale

Banca Monte dei Paschi di Siena si è aggiudicata per la prima volta la gestione del servizio di tesoreria delle Gallerie degli Uffizi, che riuniscono tre straordinari complessi museali: Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli. Un accordo che lega la banca senese con uno dei più prestigiosi poli museali nel panorama culturale internazionale, capace di raccogliere nel suo complesso il nucleo delle collezioni d’arte e prezioso artigianato, di libri e di botanica delle famiglie Medici, Asburgo Lorena e Savoia.La firma per l’affidamento della concessione è avvenuta a Firenze, nella sede degli Uffizi alla presenza del direttore delle Gallerie Eike Schmidt, del responsabile Area Toscana di BMps Maurizio Bai e del direttore territoriale mercato Firenze Centro Nord Steve Hammoud.“Le collezioni d’arte delle Gallerie degli Uffizi, le architetture dei palazzi storici e il Giardino di Boboli rappresentano un patrimonio artistico e culturale unico e con pochi precedenti al mondo – ha commentato Maurizio Bai, responsabile Area Toscana di BMps –. Siamo pertanto orgogliosi di poter affiancare questo prestigioso ente fiorentino per la gestione delle operazioni finanziarie. Banca Monte dei Paschi, da sempre attenta alla promozione della cultura e alla valorizzazione del territorio, si conferma ancora una volta come partner di riferimento per le realtà artistiche e imprenditoriali della Toscana e del Paese”.“I Medici - la cui collezione costituisce il nucleo iniziale delle Gallerie degli Uffizi - erano i banchieri dei sovrani d’Europa – ha dichiarato Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi -. L’importanza di un Istituto bancario prestigioso quale il Monte dei Paschi di Siena, con il suo impegno per la tesoreria degli Uffizi, si riallaccia all’acume di quei mecenati e alla storia di tutta la Toscana”.Il servizio di tesoreria offerto da Banca Monte dei Paschi di Siena, attivo a partire dal 2018, avrà una durata di cinque anni.