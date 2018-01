Questa sera ultimo appuntamento con ''Start''

Giovedì 18 gennaio andrà in onda l’ultima puntata di “Start”, in cui sarà ospite Ennio De Gregorio, Responsabile del Centro Italiano Ricerche e Sviluppo di GSK Vaccines

Volge al termine la seconda edizione di “START”, il format televisivo realizzato dal Media Lab di Confindustria Toscana Sud per approfondire il tessuto imprenditoriale delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, mostrando al pubblico la realtà di aziende, per la maggior parte fondate nel dopo guerra, che hanno conosciuto un cammino sempre in crescita, anche con più passaggi generazionali.Nel salotto allestito nella sede di Siena di Confindustria Toscana Sud Virginia Masoni ospiterà Ennio De Gregorio, Responsabile del Centro Italiano Ricerche e Sviluppo di GSK Vaccines, divisione vaccini della multinazionale farmaceutica britannica. A Siena, città che vanta una lunga tradizione di ricerca e sviluppo nel settore, ha sede uno dei tre Centri Ricerche mondiali dell’azienda, mentre nella vicina Rosia si trova lo stabilimento produttivo. Qui, nel solo 2017, sono state prodotte circa 71 milioni di dosi, distribuite in 65 Paesi del mondo.De Gregorio parlerà della presenza di GSK Vaccines in Italia, dove è l’unica azienda biotecnologica a coprire tutto il ciclo di vita del prodotto; dei traguardi raggiunti, primo su tutti il vaccino contro la Meningite B, e delle grandi sfide della ricerca; della complessità di questo settore, dove sono necessari, di media, oltre dieci anni per la messa a punto, lo sviluppo e l’esecuzione di studi che confermino la tollerabilità, sicurezza ed efficacia di un nuovo vaccino. Oltre il 70% del tempo di produzione è dedicato ai controlli di qualità. Un percorso lungo e complesso che richiede grandi investimenti, tecnologie avanzate e professionalità eccellenti, punto di forza del sito di Siena.La puntata sarà trasmessa giovedì 18 gennaio alle ore 21.00 sull’emittente regionale Canale 3 Toscana (visibile sui canali 12 e 95 del digitale terrestre) ed in Diretta Streaming sul sito di Canale 3. Inoltre, la puntata sarà in replica sabato 20 gennaio alle ore 15.00 e domenica 21 gennaio alle ore 22.00 su Canale 3. Questa come tutte le altre puntate di “START” saranno visibili on demand sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud.