Giannetto Marchettini nuovo presidente della Cassa Edile di Siena

La Cassa Edile di Siena ha un nuovo presidente: si tratta di Giannetto Marchettini, imprenditore edile chiusino, proboviro di Confindustria nazionale, attuale presidente dell’Ente Senese Scuola Edile e del Sicuredil CpT. Scegliendo lui, ANCE Siena ribadisce la perfetta sinergia fra gli Enti, uniti nel sostenere il rilancio del settore dell’edilizia. Rimane Vice Presidente Serafino Marino, mentre subentra in qualità di consigliere Fabio Tamagnini.Giannetto Marchettini dichiara: “Continuerò l’opera intrapresa dal collega che mi ha preceduto, Tullio Bruni, presiedendo l’Ente con la serietà, l’impegno e l’efficienza che lo contraddistinguono da oltre cinquant’anni, portando l’innovazione necessaria per adeguare il mondo dell’edilizia alla trasformazione digitale in atto.”