Nuova puntata di ''Start'', il format Tv di Confindustria Toscana Sud

Prosegue la seconda edizione di “START”, il format televisivo realizzato dal Media Lab di Confindustria Toscana Sud per approfondire il tessuto imprenditoriale della Toscana del Sud, mostrando al pubblico la realtà di aziende, per la maggior parte fondate nel dopo guerra, che hanno conosciuto un cammino sempre in crescita, anche con più passaggi generazionali. Virginia Masoni intervisterà un imprenditore per ogni puntata, toccando svariati settori industriali: dal settore edile a quello alimentare, da quello chimico – farmaceutico a quello della moda fino al metalmeccanico.Ospite della puntata che andrà in onda giovedì 11 gennaio sarà Marco Sanarelli, Amministratore Delegato di Mely’s Maglieria, azienda fondata nel 1956 dalla madre Amelia ad Arezzo e specializzata nella creazione di prodotti di altissima qualità, curati nei minimi particolari a partire dalla scelta delle materie prime fino alla consegna al cliente. Mely’s Maglieria è oggi guidata da Marco e dalla moglie Daniela, ed è diventata punto di riferimento per le più grandi case di moda e per i brand più prestigiosi nazionali ed internazionali. Sanarelli in studio con Virginia Masoni ripercorrerà le tappe del percorso sempre in crescita dell’azienda e parlerà del suo impegno nel prestare attenzione ai cambiamenti della moda, dei gusti, dei tempi, delle tecnologie di processo e di sistema per la lavorazione dei tessuti. Sarà un interessante racconto di un’eccellenza presente sul nostro territorio, stimata in tutto il mondo che ha vissuto una storia straordinaria, portata avanti ancora oggi con professionalità e passione.La puntata sarà trasmessa giovedì 11 gennaio alle ore 21.00 sull’emittente regionale Canale 3 Toscana (visibile sui canali 12 e 95 del digitale terrestre) ed in Diretta Streaming sul sito di Canale 3. Tutte le puntate andranno, infatti, in onda ogni giovedì alle 21.00 ed in replica ogni sabato alle ore 15.00 ed ogni domenica alle ore 22.00 e saranno poi disponibili on demand sulla pagina Facebook di Confindustria Toscana Sud.