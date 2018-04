I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti a partire dalle ore 15.10in località Pian del Casone a Colle di Val d'Elsa, per un incendio scaturito nel reparto verniciatura di una officina meccanica.L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso ad estinguere l'incendio e a non permettere a quest'ultimo di estendersi ulteriormente. Dalle notizie in nostro possesso risulta che il personale del 118 abbia preso in carico una persona per disturbi e irritazioni alle vie aeree. Al momento non ci sono immagini dell'intervento.