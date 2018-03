I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti presso lo stadio ''Manni'' di Colle di Val d'Elsa per il distacco angolare di parte della scossalina che ha provocato il sollevamento di una piccola porzione della copertura della tribuna centrale.Al momento l'impianto era chiuso e non era in corso nessuna attività sportiva. La zona è stata messa in sicurezza dalla squadra dei Vigili del Fuoco in attesa delle opere di ripristino da effettuarsi. Sul posto anche la Polizia Municipale.