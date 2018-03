Chiusi: potature e sfalci attivo il numero verde; al via controlli sulla qualità della raccolta differenziata

In vista dell’inizio del periodo delle potature il Comune di Chiusi ricorda che è attivo il numero verde gratuito di Sei Toscana (800-127484) per il servizio di raccolta degli sfalci. Inoltre è, naturalmente, possibile conferire il materiale potato direttamente alla stazione ecologica del Comune di Chiusi, che si trova in località le Biffe, tutti i giorni (escluso la domenica) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.Per agevolare questo tipo di servizio e più in generale la nuova formula studiata per la raccolta differenziata, che prevede il “porta a porta” in tutte il territorio comunale, sul nuovo sito del Comune è stato inserito un link ( http://www.comune.chiusi.si.it/avvisi/12-avviso-al-pubblico-3 ) per accedere direttamente alla pagina internet di SeiToscana dove sono indicate tutte le informazioni necessarie inerenti alla raccolta dei rifiuti nel Comune di Chiusi. La raccolta differenziata “porta a porta” per la totalità delle utenze della Città di Chiusi (circa 4500) è iniziata nel mese di novembre dello scorso anno con l’obiettivo di restituire il decoro urbano negli spazi pubblici, consolidare comportamenti civili e consapevoli e confermare la città come uno dei Comuni più virtuosi nell’intera area dell’Ato comprendente la totalità della Provincia di Siena, Arezzo e Grosseto. Al fine del raggiungimento degli obiettivi dalla giornata di domani (venerdì 23 marzo) è previsto l’inizio di un servizio di controllo a campione sulla qualità della raccolta differenziata nel Comune. Una squadra composta da alcuni operatori di Sei Toscana e da alcuni esponenti della Polizia Municipale, verificherà, su tutto il territorio comunale: il rispetto del giorno di esposizione, l'orario di esposizione e la corretta differenziazione dei rifiuti all'interno dei sacchetti.