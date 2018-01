Chiusi, tantissimi bambini per l’arrivo dei Re Magi

Una folla di bambini dai volti meravigliati e festanti ha accolto il rito dell’arrivo dei Re Magi che si è svolto nel centro storico di Chiusi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Ragazzi in Gamba, dalla Parrocchia, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Orizzonti d’Arte e la collaborazione del Terzieri della Città di Chiusi, si è aperta con il benvenuto del vicesindaco Chiara Lanari che ha accolto simbolicamente i Re Magi in città.La carovana, aperta dai mangiafuoco del gruppo Duellatorum e dai Magi a cavallo è, dunque, partita da Porta Lavinia e si è snodata per le vie della città (Piazza XX settembre, via Bonci, via Porsenna) fino ad arrivare in Piazza Duomo dove i mangiafuoco si sono esibiti in uno spettacolo di destrezza che ha lasciato grandi e piccoli senza fiato. Oltre ai mangiafuoco si sono esibiti anche i ragazzi delle scuole di Chiusi in una performance di canto e musica con il flauto dolce.Al termine delle esibizioni il rito dei Re Magi è continuato nella cattedrale di San Secondiano con un ingresso in chiesa particolarmente suggestivo aperto dai Re Magi e con tutti i bambini al proprio seguito. Durante la Santa Messa i bambini che hanno partecipato alla sfilata hanno avuto l’occasione di domandare ai Re Magi ogni curiosità possibile come la lunghezza del viaggio o il perché dei doni portati. Al termine della Santa Messa i Re Magi hanno donato dei dolci a tutti i bambini. La vigilia del giorno della Befana è proseguita a Montallese con una iniziativa dedicata ai bambini curata dall’associazione Volto Amico che si è svolta presso il velodromo Andy Franci.Nel giorno della Befana (sabato 6 gennaio) i festeggiamenti proseguiranno con la “Cena delle Befane” a cura dei Terzieri della Città di Chiusi, Terziere Sant’Angelo. Domenica 7 gennaio alle ore 16.00 presso il Museo Nazionale Etrusco sarà presentato il libro “Paradigma di Esse” di Evaristo Seghetta Andreoli introdotto da Mariangela Colella della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, in collaborazione con La Goccia Chiusi - Ass.ne Culturale. Durante l’appuntamento, che rientra nel cartellone della sesta rassegna Libriamoci, si svolgerà un intermezzo musicale a cura di Giovanni e Marta Mignoni (clarinetto e flauto traverso). Al termine della presentazione sarà possibile visitare il Museo gratuitamente e sarà annunciata un'importante donazione fatta da un cittadino al museo nazionale etrusco.