Da Chiusi in Germania: il Canopo di Dolciano tra i protagonisti della Mostra al Badisches Landesmuseum di Karlsruhe

Ha preso il via pochi giorni fa e rimarrà in esposizione fino al 17 giugno 2018 in Germania a Karlsruhe la mostra internazionale "Gli Etruschi - la cultura mondiale nell'antica Italia" (Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien) nella quale sono ben esposti, tra gli altri reperti provenienti dall'Italia, anche due tesori Etruschi conservati al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, due reperti archeologici di grande importanza, il Canopo di Dolciano e l'urna del cosiddetto architetto."Una bella soddisfazione per la nostra città – dichiara il vicesindaco Chiara Lanari - per l'importante scambio culturale e ringraziamo il Polo Museale della Toscana per questa opportunità che speriamo permetta di poter collegare le realtà internazionali ancora di più alla nostra Città, invogliando i visitatori a venire visitare i nostri Musei e le molte risorse della Città di Chiusi. Nei prossimi mesi stiamo pensando di andare in visita in Germania per parlare della nostra cultura Etrusca e delle molte ricchezze archeologiche"."Chiusi - dichiara la direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi Maria Angela Turchetti - è uno dei centri più importanti per la cultura etrusca e nella mostra in Germania grazie al dottor Casciu e al Polo Museale della Toscana Mibact, è esposto, tra i reperti di maggior rilievo, il celeberrimo canopo di Dolciano ma, non solo, grazie ad una politica di rapporti ed accordi internazionali, reperti di provenienza chiusina finiti per via antiquaria al Museo Tedesco ne secolo scorso, sono oggi esposti al Museo Nazionale Etrusco nell'ambito di una Mostra dal titolo significativo "Omaggio a Chiusi" alla quale stiamo lavorando, la cui inaugurazione è prevista nei primi mesi del 2018".