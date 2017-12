Chiusi, tante iniziative per salutare il 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno

Chiusi è pronta a salutare l’anno che sta finendo e a dare il benvenuto al 2018 con una serie di iniziative che proseguiranno il calendario degli eventi organizzati per le festività natalizie.Il capodanno a Chiusi (domenica 31 dicembre) sarà vissuto con i cenoni nei ristoranti della città e una Pira di Fuoco in Piazza XX Settembre che darà il via al nuovo anno. Il primo giorno del 2018 sarà festeggiato con il Concerto della Filarmonica Città di Chiusi alle ore 17.00 presso la Cattedrale di San Secondiano. Il giorno della vigilia della Befana (venerdì 5 gennaio) sarà particolarmente ricco di iniziative. In centro storico, alle ore 16.00, si rinnoverà il Rito dell’arrivo dei Re Magi organizzato dall’Associazione Nazionale Ragazzi in Gamba, dalla Parrocchia, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Orizzonti d’Arte e la collaborazione del Terzieri della Città di Chiusi. L’iniziativa ripercorrerà la tradizione dei Re Magi con una sfilata per le vie e le piazze del centro storico della città che si concluderà in Piazza Duomo dove si esibiranno alcuni artisti di strada. Al termine dello spettacolo figuranti e partecipanti si sposteranno all’interno della Cattedrale di San Secondiano dove i Re Magi risponderanno direttamente alle domande che i bambini vorranno porre. A Montallese in serata (ore 21.00) sarà, invece, organizzato, l’arrivo della Befana iniziativa curata dall’Associazione Volto Amico e dedicata ai più piccoli che riceveranno i tipici dolcetti presso il velodromo Andy Franci. Il giorno della Befana (sabato 6 gennaio) sarà festeggiato a Chiusi con la “Cena delle Befane” a cura dei Terzieri della Città di Chiusi. Domenica 7 gennaio alle ore 16.00 presso il Museo Nazionale Etrusco sarà presentato il libro “Paradigma di Esse” di Evaristo Seghetta Andreoli. L’appuntamento rientra nel cartellone della sesta rassegna Libriamoci; maggiori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca Comunale e Informagiovani della Città di Chiusi e nei canali Facebook della Biblioteca e Chiusipromozione.