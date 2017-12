La Polizia blocca e arresta cittadino ghanese: ferito agente del Commissariato di Chiusi

Intorno alle 18 di venerdì 22 dicembre, è arrivata al 113 del Commissariato di Chiusi la segnalazione della presenza di un cittadino straniero che arrecava disturbo alla quiete pubblica nei pressi di un esercizio commerciale sito in piazza XXV Giugno a Chiusi Scalo.Gli operatori giunt sul posto hanno identificato un cittadino ghanese, A.Z. ventinovenne, senza fissa dimora già residente nel comune di Chiusi in via Torricelli il quale risultava inottemperante al divieto di ritorno nel territorio comunale.Tale provvedimento emesso dal Questore di Siena Maurizio Piccolotti il 15 dicembre scorso gli era stato notificato il 18 dicembre.Gli agenti di Polizia intervenuti, al fine di procedere agli atti hanno invitato lo straniero a salire sul veicolo di servizio per provvedere alla denuncia in stato di libertà negli uffici del Commissariato, tuttavia il 29enne ha reagito violentemente colpendo con un calcio un operatore, che in seguito è costretto a farsi refertare presso l'ospedale di Nottola.Gli agenti sono riusciti comunque ad immobilizzare e trarre in arresto lo straniero per i reati di resistenza e lesioni a pubblico uficiale.Il 29enne, che in passato era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ormai da tempo scaduto, è una persona già nota alle Forze di Polizia con precedenti specifici.L’Autorità Giudiziaria ieri mattina, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di residenza in Chiusi presso un struttura del Comune, con presentazione giornaliera ed obbligo di firma presso l’Ufficio di Polizia del Commissariato P.S. di Chiusi.