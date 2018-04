Nel corso della scorsa notte in località San Galgano a Chiusdino, i militari della locale stazione Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno rintracciato casualmente e tratto in arresto una donna 30enne nata a Timisoara (Romania) e residente a Perugia, nubile, badante, con precedenti denunce a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 febbraio 2018 dal Tribunale di Lucca.La 30enne deve espiare la pena di un anno di reclusione poiché riconosciuta colpevole reato di lesioni personali, per un delitto commesso il 21 gennaio 2012 a Pietrasanta (LU).L’arrestata, dopo le formalità di rito è stata associata presso la Casa Circondariale di Firenze - Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante informata, unitamente al competente consolato, dai Carabinieri di Chiusdino.