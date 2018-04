Chianciano Terme, il Partito Comunista interviene sulla frana in via Vecchia Senese

"La Sez. “J. Gagarin” Chianciano Terme del Partito Comunista nota e denuncia come per l’ennesima volta la natura frana come la politica italiana. Difatti oltre alla frana sulla sp. 146, sempre nel comune di Chianciano Terme, più precisamente in via Vecchia Senese direzione Sarteano (dopo l’incrocio con via Montale - quartiere Rinascente), un'immensa frana, molto più grande dell’altra sta lentamente portandosi a valle la metà della strada se non di più.La strada - prosegue l'intervento del Partito Comunista - viene utilizzata dai camionisti, come indicato dalla segnaletica, ma il pericolo è dietro l’angolo viste le condizioni della strada. Come comunisti non possiamo non notare l’abbandono del territorio da parte della politica locale, vuoi perché si fa finta di nulla sperando nulla accada (falso perché sulla stessa via c’è già stato un incidente mortale tra un camion ed una casa), vuoi perché i fondi necessari non ci sono (così ci dicono) e quindi cosa succede? Ve lo diciamo noi: risponderanno che la responsabilità è degli agenti atmosferici... o troppa pioggia o troppa siccità…Diciamo invece che la mancata manutenzione genera orrore e morte. Vedere le condizioni di lavoro degli operai della provincia di Siena, al riguardo dei lavori sulla sp 146 fa veramente accapponare la pelle: ringraziamoli per il lavoro (lo stesso dicesi degli operai comunali) che fanno ma non ringraziamo di certo i loro “responsabili”.Sappiamo che il comune di Chianciano ha disposto, al riguardo della frana della via Vecchia Senese, un’indagine geologica e geotermica. A breve (si spera) sarà data una risposta per la progettazione dell’eventuale intervento di ripristino per poi (eventualmente) affidare la progettazione dei lavori e a seguire affidare gli stessi.Le condizioni comunque dell’intera via Vecchia Senese sono disperate e pericolose, invitiamo dunque i cittadini a non percorrerla, almeno dopo il bivio con via Montale dove la frana interessa la sede stradale.Speriamo che il Comune intervenga, casomai anche la Provincia e la Regione, insomma chi più ne ha ne meta, sicuramente di volontà poca….I Comunisti, come tutti i cittadini, richiedono un intervento celere e risolutivo per la sicurezza dei lavoratori tutti. Ci perde il lavoratore ma mai il padrone! Solo la lotta paga, mobilitiamoci contro tali orrori, il Partito Comunista è sempre disposto ad un incontro con le istituzioni".