''Chianciano Express - City Tour'', il trenino turistico di Chianciano Terme ha ripreso a viaggiare

Novità 2018: aumento di una fermata presso lo Stabilimento termale Sillene e Piscine termali Theia

Da mercoledì 28 marzo a Chianciano Terme è stato riattivato il servizio del “Chianciano Express – City Tour” il trenino turistico che viaggia, per le strade cittadine, tutto il giorno, sette giorni su sette e che permette ai turisti, grazie alle audiovideoguide multilingue, di conoscere la storia e le curiosità della stazione termale. Tra le novità di questa stagione 2018 è senza dubbio l’ampliamento del servizio con una nuova fermata in prossimità dello Stabilimento Termale Sillene che permetterà ai turisti di accedere comodamente sia allo stabilimento che alle Piscine Termali Theia.“Questo è il terzo anno che ci adoperiamo al servizio dell’accoglienza turistica chiancianese – afferma Daniele Martinelli, della Martinelli A.& M. Snc che ha attivato il servizio - sempre pronti a collaborare con chiunque, per eventi, manifestazioni e quant’altro. Il nostro impegno è sempre volto alla soddisfazione dell’ospite”.Il trenino turistico “Chianciano Express”, all’inizio dotato di due carrozze di venti posti ciascuna, è stato inaugurato il 6 settembre 2014. Da allora la società che gestisce il servizio ha potenziato il mezzo, aumentando le carrozze, aumentato le corse e integrato il percorso per l’intera cittadina con guida multilingue.Su tutto il percorso del trenino sono state, inoltre, fissati punti di raccolta distribuiti nel territorio, tutti dotati di segnaletica, e sono stati aumentati i posti passando a sessanta. Il tragitto, che dura 40 minuti, è un vero e proprio “Gran Tour”, un viaggio che permette di conoscer la storia della stazione termale grazie all’ausilio di una audiovideoguida con cuffie usa e getta, in sei lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo. Nel percorso, lungo 9 chilometri, sono stati individuati ben 57 punti d’interesse ben narrati nell’audiovideoguida, la prima realizzata in Italia all’interno del servizio di trasporto dei trenini turistici.L’azienda Martinelli provvederà a distribuire il materiale informativo relativo alla nuova stagione. Per ulteriori informazioni: www.chiancianoexpress.it