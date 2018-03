I vigili del fuoco di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti la scorsa notte a Chianciano Terme, a seguito di un incendio all’interno del Grand Hotel Chianciano in piazza Italia.Le fiamme hanno danneggiato parte della hall ed altri locali adiacenti. La struttura risulta chiusa e inattiva da alcuni anni. Sul posto sono intervenuti 2 mezzi e 7 unità. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri. Non si segnalano danni a persone.