Frana lungo la SP 146: a metà aprile la riapertura su corsia unica

Dopo il primo intervento, potranno tornare a circolare anche i mezzi pesanti

Per fine maggio ristabilita la viabilità regolare tra Montepulciano e Chianciano

Importanti novità sulla riapertura della SP 146, interrotta da sabato, all’ingresso dell’abitato di Chianciano Terme, a causa di una frana.Dopo una fitta serie di sopralluoghi, incontri e valutazioni tecniche che si sono succeduti tra martedì e mercoledì, la Provincia di Siena, ente gestore della strada, conferma che per metà aprile il tratto sarà riaperto al traffico. “La circolazione – informa il Presidente Fabrizio Nepi – procederà su una corsia, a senso unico alternato e potranno transitare sia i veicoli leggeri sia, soprattutto, i mezzi più pesanti, per primi i pullman che garantiscono gli spostamenti di studenti e lavoratori”.“Possiamo poi prevedere – prosegue Nepi – per la fine del mese di maggio il ripristino della viabilità regolare con l’apertura di entrambe le corsie. Ci è stato garantito che il cantiere non obbligherà a chiudere completamente la strada e che quindi, anche durante i lavori, il traffico potrà defluire su corsia unica”.“Siamo soddisfatti dell’evoluzione del problema che, ad una prima valutazione, sembrava più complesso” conclude il Presidente “e quindi di difficile soluzione. Abbiamo a cuore, al pari dei due Sindaci maggiormente interessati, Andrea Marchetti di Chianciano Terme e Andrea Rossi di Montepulciano, tanto la mobilità ordinaria quanto le esigenze della stagione turistica, il nuovo quadro dà risposte positive sotto entrambi i punti di vista. Rivolgo infine un sentito ringraziamento al personale dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Siena e della Polizia Provinciale che fin dai primi momenti si è prodigato per affrontare l’emergenza e poi per gestirla al meglio”.