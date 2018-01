Guida ubriaco, due passeggeri rimangono feriti in incidente

Attorno alle 4 della scorsa notte, sulla SP19 a Chianciano Terme, un'auto con tre persone a bordo è uscita di strada andando ad urtare contro un terrapieno.A bordo del veicolo, oltre il conducente, un 25enne romeno domiciliato a Città della Pieve (PG), due nigeriani domiciliati presso la onlus ''Tavola di Renè'' di Chiusi Scalo.I passeggeri, rimasti feriti nell'impatto, sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nottola a Montepulciano, dove sono stati medicati con prognosi di 30 giorni per diversi traumi.Il guidatore, rimasto illeso, è stato denunciato dai Carabinieri intervenuti per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali colpose.