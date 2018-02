Cetona investe su illuminazione a led e nuovi mezzi e attrezzature

Stanziati circa 50 mila euro complessivi, di cui 22 mila per nuove lampade a led a Cetona e Piazze

Risorse anche per l’acquisto di automezzi e attrezzature a servizio della comunità

Il Comune di Cetona continua a investire sull’illuminazione a led per unire efficientamento e risparmio energetico alla riduzione di costi per la comunità. Dopo l’investimento di alcuni mesi fa per sostituire con lampade a led circa un quarto dei punti luce presenti nell’impianto di pubblica illuminazione, compresi tutti quelli presenti nel centro storico cetonese, l’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori 17 mila euro per proseguire le sostituzioni in altri tratti, mentre 5 mila euro andranno a finanziare la sostituzione con lampade a led sui fari del campo sportivo di Piazze, lo Stadio dei Mulini. Un’illuminazione pubblica più efficiente ed economicamente virtuosa porta con sé la prospettiva di un risparmio di circa la metà sull’attuale bolletta annuale. Per questo motivo, l'amministrazione comunale cetonese intende proseguire negli investimenti in questa direzione, puntando a completare la sostituzione con lampade a led su tutta l’illuminazione pubblica comunale.Altri investimenti. Le variazioni al bilancio apportate a fine 2017, grazie a incrementi nelle entrate e a riduzioni nelle spese, hanno reso possibile lo stanziamento complessivo di circa 50 mila euro e le risorse, oltre alla nuova illuminazione a led, sono state destinate all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature di proprietà comunale. Tra queste, un nuovo automezzo per il servizio di consegna pasti a domicilio per le persone anziane, una nuova autovettura per la Polizia municipale, l’impianto audio per la Sala Santissima Annunziata e nuovi giochi per l’infanzia da collocare in alcune aree verdi di Cetona.