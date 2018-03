L'intervento dei tecnici di Acquedotto del Fiora mercoledì 28 marzo dalle 9.30 alle 18 nelle località Fosso al Lupo e Palazzetta, nel comune di Castiglione d’Orcia

Lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice dal Vivo d’Orcia. Mercoledì 28 marzo dalle 9.30 alle 18 i tecnici di Acquedotto del Fiora saranno al lavoro nelle località Fosso al Lupo e Palazzetta, nel comune di Castiglione d’Orcia. Si tratta dell'intervento originariamente programmato per le scorse settimane, ma rinviato per le avverse condizioni meteo nelle zone interessate.I lavori potrebbero determinare una temporanea riduzione delle pressioni e delle portate o una eventuale sospensione del flusso idrico alle utenze situate nei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, San Quirico d’Orcia e Trequanda, a quelle della frazione di Montisi e zone rurali nel comune di Montalcino e a tutte quelle collegate direttamente alla dorsale adduttrice. L’erogazione di acqua tornerà regolare, salvo imprevisti, dopo le 18 del giorno stesso. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.Il personale di Acquedotto del Fiora monitorerà la capacità dei serbatoi per attivare un servizio di emergenza qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 12 ore. Si invitano comunque gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.