Responsabile sicurezza sventa rapina in villa e viene ferito

Non è la prima volta che l'intervento di una guardia giurata 46enne è risultato essere decisivo. La volta precedente aveva favorito i Carabinieri di Castelnuovo Berardenga nella cattura di tre ladri, questa volta i ladri li ha solo messi in fuga ma con grande rischio personale.Luca S., responsabile della sicurezza di un noto consorzio di proprietari di splendide ville, l’altra notte mentre stava girando con un fuoristrada per gli sterrati dell’area che è incaricato di vigilare, ha colto dei bagliori di luce in prossimità dell’abitazione di un noto avvocato che sapeva essere presente in quel momento in casa con la propria famiglia.Raggiunta la villa il responsabile della sicurezza è sceso dal fuoristrada, incontrando il 'palo' della banda armato di coltello. Ne è scaturita una colluttazione nella quale il malfattore ha sferrato una serie di fendenti nei confronti della guardia giurata che non ha estratto la pistola in dotazione per non rischiare di eccedere nella difesa legittima.La guardia giurata ha così affrontato il malvivente senza l’utilizzo dell’arma riuscendo comunque ad assestargli un forte calcio e a bloccargli il braccio armato di coltello urlando al padrone di casa che si era affacciato alla finestra di chiamare il 112.A quel punto i ladri hanno deciso di scappare. Nel corso della colluttazione la guardia giurata ha rimediato uno sfregio sul viso. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.