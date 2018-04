Piscina di Pianella, via ai lavori: la struttura cambia aspetto

Il presidente del Comitato Uisp di Siena Simone Pacciani: ''Continua l’opera di Uisp per la comunità''

Sono partiti i lavori alla piscina di Pianella, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Il cantiere, che durerà meno di due mesi, permetterà di avere a disposizione una struttura nuova, moderna, efficiente e a norma di legge. Dopo quaranta anni la piscina d Pianella cambierà aspetto per rispondere alle esigenze attuali. L’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto, provvederà, per un importo di 65mila euro, ai lavori di messa a norma e rifacimento della piscina piccola, oltre ad altri lavori necessari. Il Comitato Uisp di Siena, che gestisce l’impianto, ha messo in cantiere lavori a proprie spese per circa 85mila euro che prevedono: il completo rifacimento del piano vasca, l’esterno degli spogliatoio, i locali del bar e inserirà giochi per bambini e tavoli da pic-nic in legno nell’area verde. Il totale dell’intervento è di 150mila euro.“Continua l’opera di Uisp – sostiene il presidente del Comitato Uisp di Siena Simone Pacciani - di messa a norma di tutti impianti natatori in rispetto della legge regionale per mettere a disposizione della comunità strutture nuove ed efficienti. L’intervento a Pianella permetterà di avere una piscina moderna e funzionale, con una rinnovata area verde. Contiamo di chiudere celermente il cantieri, entro il 9 giugno, in modo da mettere a disposizione la piscina per la stagione estiva. Ringrazio il Comune di Castelnuovo Berardenga di aver accettato la nostra proposta di miglioramento della struttura di Pianella”.