Castelnuovo: risparmio e innovazione con il sistema VoIP

Comunicazione con fibra ottica per uffici comunali, scuole del capoluogo, Museo del Paesaggio, teatro e Rsa

Un risparmio medio di circa 30 mila euro all’anno grazie all’innovazione tecnologica e all’ottimizzazione delle linee telefoniche. E’ quello che il Comune di Castelnuovo Berardenga ha raggiunto dopo aver migliorato, negli ultimi anni, la rete telefonica con l’implementazione della tecnologia VoIP e la condivisione della connettività in fibra ottica, fornita dal Consorzio Terre Cablate in tutti gli uffici comunali, nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Castelnuovo Berardenga, nel Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, nella Rsa “Villa Chigi”, nella biblioteca comunale e nel Museo del Paesaggio.“L’ottimizzazione della rete telefonica attraverso la tecnologia VoIP - afferma Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga - ha permesso di unire la riduzione dei costi a carico della comunità a un servizio migliore per i nostri uffici e per tutte le strutture pubbliche coinvolte, quali le scuole del capoluogo, il teatro, il Museo del Paesaggio e la Rsa. Grazie a un investimento iniziale di circa 12 mila euro, siamo riusciti ad abbattere i costi fissi della rete tradizionale e a migliorare la trasmissione dei dati con una connettività migliore e più diretta fra le diverse strutture. A questo si sono uniti una semplificazione amministrativa che agevola numerose pratiche burocratiche e un significativo risparmio di risorse che possiamo destinare ad altri interventi per la comunità”.