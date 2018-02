"Rispetto all'ultimo giro fatto dai nostri operai per la salatura delle strade, le condizioni della viabilità stanno peggiorando di ora in ora. Per non causare pericoli ai nostri studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Castelnuovo, abbiamo deciso di emanare ordinanza per la chiusura". Così il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, sul suo profilo facebook comunicando la chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio.