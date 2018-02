Castelnuovo: domenica musica jazz a Villa Chigi con Shock the monk

Alle ore 17 nell’Auditorium di Villa Chigi torna la stagione concertistica dell’associazione “Pietro Guideri”

La stagione concertistica dell'Associazione Culturale "Pietro Guideri" di Castelnuovo Berardenga torna ad animare l’Auditorium di Villa Chigi Saracini. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio, alle ore 17, in compagnia della musica jazz del Trio Shock the monk, composto da Riccardo Cardazzo, alla batteria e percussioni, Andrea De Donato, al basso e tastiere e Jacopo Rossi, alla chitarra. Insieme a loro si esibirà anche Massimo Guerri, saxofono first guest.La stagione concertistica tornerà protagonista domenica 4 marzo, ancora nell’Auditorium di Villa Chigi, con un pomeriggio dedicato alla musica classica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. La stagione concertistica è promossa dall'Associazione Culturale "Pietro Guideri di Castelnuovo Berardenga in collaborazione con l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” e i Maestri Massimo Guerri e Sebastian Maccarini.