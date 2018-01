Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga e presidente della Provincia di Siena, è stato assolto dall'accusa di aver favorito una famiglia in merito all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica situato a San Gusmè.Nepi è stato assolto "perchè il fatto non sussiste" ed era stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio nell'aprile 2017.