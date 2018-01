Autoarticolato perde il controllo sulla Siena-Bettolle, tragedia sfiorata - FOTO

Si è rischiata la tragedia oggi, mercoledì 3 gennaio, sulla Siena-Bettolle. Un autoarticolato Iveco Magirus composto da motrice e da un semirimorchio fra il bivio di Casetta è quello di Castelnuovo Berardenga in direzione Bettolle è sbandato, andando a collidere su entrambi i guard-rail di destra e di sinistra e fermandosi infine in posizione trasversale a seguito della frenata dell'autista.Fortunatamente non si rilevano danni a persone, fortunatamente non transitava nessuno in prossimità del mezzo. La causa della perdita di controllo del mezzo è stata la rottura del cambio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del radiomobile e personale dell'Anas che in questo momento stanno operando.