Castellina: leggenda del Gallo Nero in scena al Museo archeologico

Domenica 22 aprile laboratorio per bambini per festeggiare i 12 anni della struttura

Compleanno con viaggio nella storia rivolto ai più piccoli per il Museo Archeologico del Chianti senese. Domenica 22 aprile, alle ore 16.30, in occasione del dodicesimo anno di apertura della struttura, inaugurata il 21 aprile 2006, il Museo accoglierà i piccoli visitatori con un laboratorio creativo dedicato a “La leggenda del Gallo Nero”, per far conoscere la leggenda medievale legata alla storia di Castellina in Chianti e del Chianti stesso nella secolare contesa fra le Repubbliche di Siena e quella di Firenze e far scoprire le origini del Gallo Nero, oggi protagonista nello stemma del paese ed emblema di uno dei vini più noti e apprezzati al mondo, il Chianti Classico.Durante il laboratorio, i bambini saranno chiamati a mettere in scena la leggenda in un piccolo teatro di figure di cartone create da loro stessi con carta, colori e accessori, sotto il coordinamento di un’operatrice. Insieme alla creatività artistica, i bambini potranno dare voce e movimento ai personaggi mettendo in campo anche la loro libera interpretazione e confrontandosi con gli altri attraverso gioco, espressione artistica e manualità. Al termine del laboratorio è prevista una merenda per festeggiare tutti insieme il compleanno del Museo Archeologico del Chianti senese.Visita alla mostra “La storia del cavatappi”. Nello spazio dell’ufficio turistico di Castellina in Chianti, in via Ferruccio, 40, è possibile visitare ancora la mostra che raccoglie la collezione di oltre 120 cavatappi e tappatrici per bottiglie del collezionista Gianfranco Campione, membro dell’Associazione italiana collezionisti cavatappi, Aicc, dal 1989. La mostra è a ingresso libero e visitabile negli orari di apertura dell’Ufficio turistico: tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 13, e nei mesi di luglio, agosto e settembre anche il pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19.