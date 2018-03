Ruba furgone della ditta in cui lavora: denunciato dai Carabinieri per furto aggravato

Mercoledì 28 febbraio, a Castellina in Chianti, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un cittadino rumeno 19enne per furto aggravato.L'uomo, attorno all'1 di notte di domenica scorsa, dopo essere stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri alla guida di un furgone Fiat Ducato rubato poco prima da una ditta che si occupa di servizi per l'agricoltura, aveva abbandonato il mezzo in un canale di reflusso delle acque dandosi poi alla fuga all'interno di una fitta zona boschiva, facendo perdere le sue tracce.I Carabinieri, avendo riconosciuto il fuggitivo come una persona che lavora per la stessa ditta che aveva subito il furto, si sono recati nell'appartamento dove l'uomo vive insieme ad alcuni connazionali.All'arrivo dei militari il 19enne si è nascosto sotto il letto, con gli scarponi e l'abbigliamento ancora sporchi di fango a causa della fuga nella boscaglia.Il ladro non è stato arrestato, essendo ormai decorsa la flagranza, ma è stato denunciato a piede libero per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.