Castellina: il pittore belga Szymkowicz dona il ritratto di Leo Ferré

La cerimonia sabato scorso al Museo Archeologico del Chianti senese, dove l’opera rimarrà esposta

Un ritratto di Leo Ferré per ricordare il legame che unì l’artista monegasco a Castellina in Chianti, dove visse dal 1971 fino alla sua morte, nel 1993. E’ quello che il pittore belga Charles Szymkowicz - amico di Ferré a cui aveva dedicato la mostra “Les copains de la fureur” allestita nel paese chiantigiano nel 2016 per ricordarne il centenario della nascita - ha donato lo scorso sabato all’amministrazione comunale durante una cerimonia pubblica nella Rocca medievale di Castellina in Chianti, sede del Museo Archeologico del Chianti senese dove l’opera donata rimarrà in esposizione.Durante l’iniziativa, il Comune di Castellina in Chianti ha regalato alla famiglia di Leo Ferré lo stendardo realizzato nel 2016 in occasione della mostra e appeso alla Rocca medievale per tutta la durata dell’esposizione. L’omaggio è stato ritirato da Maria Cristina Diaz, moglie di Leo Ferré che vive ancora a Castellina in Chianti.