Festa del Carciofo a Chiusure: numeri da record per l'edizione 2018

Oltre 20mila carciofi fritti e centinaia di turisti giunti da ogni parte d’Italia per la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Asciano

Oltre 20mila carciofi fritti e centinaia di turisti giunti da ogni parte d’Italia per l’edizione 2018 della Festa del carciofo di Chiusure. Il piccolo borgo delle Crete Senesi ha accolto nei quattro giorni di festa grandi e piccoli giunti per degustare i celebri carciofi fritti e tante altre deliziose pietanze e per partecipare al variegato programma di iniziative messe a punto dalla Pro Loco di Asciano dal 21 al 25 aprile.«Una manifestazione che si conferma appuntamento irrinunciabile della primavera senese – dichiara il sindaco di Asciano Paolo Bonari - Tutto ha funzionato alla perfezione. L'organizzazione della Pro Loco, il servizio d'ordine e primo soccorso della Misericordia, le navette ed i parcheggi messi a disposizione dal Comune e dall'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, la presenza costante di Carabinieri e Polizia Municipale, la Banda di Asciano ed il sostegno di Banca Cras al calendario degli eventi 2018.Un ringraziamento particolare va allo straordinario gruppo di volontari della Pro Loco che lavora ininterrottamente per giorni per accogliere al meglio tutti coloro che scelgono le Crete Senesi per trascorrere piacevoli momenti di relax».Oltre alla sosta allo stand gastronomico i visitatori hanno potuto girare tra le oltre 30 bancarelle del Mercato de’ Ghiotti allestite con prodotti tipici (dai rinomati pecorini alla birra artigianale passando per pasta fresca, miele e cioccolato) e tante sfiziose idee regalo, come candele e bijoux artigianali. A conquistare i turisti anche le passeggiate erboristiche a cura di Claudia Renzi di GranoSalis alla scoperta dei paesaggi mozzafiato tra calanchi e biancane.