Festa del Carciofo a Chiusure: quattro giorni tra gusto e divertimento nelle Crete senesi

Ad allietare il palato Il Mercato de’ Ghiotti, oltre 30 banchi di prodotti tipici locali, oltre allo stand gastronomico dove degustare i celebri carciofi fritti e tante altre gustose pietanze

Quattro giorni di festa tra passeggiate alla scoperta del territorio, laboratori per i più piccoli e gli immancabili carciofi fritti. Torna a Chiusure, piccola frazione di Asciano, la Festa del Carciofo in programma sabato 21 e domenica 22 aprile e martedì 24 e mercoledì 25 aprile. Quattro giorni dedicati al prodotto simbolo del borgo che si erge su calanchi mozzafiato guardando dall’alto l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Ad allietare il palato di tutti i visitatori per tutti i giorni della kermesse gastronomica il Mercato de’ Ghiotti, oltre 30 banchi di prodotti tipici locali, oltre allo stand gastronomico dove degustare i celebri carciofi fritti e tante gustose pietanze a base di questo rinomato frutto del territorio ascianese. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Asciano,Il programma Come da tradizione si comincia sabato 21 aprile alle ore 9,30 con la cerimonia di inaugurazione e l’apertura del Mercato de’ Ghiotti. Alle 10 è in programma la Passeggiata erboristica a cura di Claudia Renzi di GranoSalis che guiderà i partecipanti alla scoperta delle bellezze del territorio (partecipazione gratuita su prenotazione chiamando i numeri 389 2844921 (Elina) e 3898287403 (Sara). Nel pomeriggio (ore 15-17) spazio al laboratorio per bambini dai 2 ai 12 anni “Contatto natura” con Claudia Mason (su prenotazione). Dalle ore 19 fino a notte fonda spazio alla musica con il dj set “Artichoke”.Domenica 22 aprile oltre allo stand gastronomico e alla possibilità di fare acquisti e degustazioni tra i banchi del Mercato de’ Ghiotti, sarà un vero e proprio giorno di festa per i bambini. Dalle ore 15, infatti, i Maghi delle Feste si dedicheranno a truccare, far giocare e divertire i più piccoli. Dalle 16 alle 18 spazio al laboratorio per adulti sulla cosmesi naturale con Claudia Maris. Dalle 16,30 poi, sarà festa con la musica popolare. Entrambi i laboratori sono su prenotazione chiamando i numeri 389 2844921 (Elina) e 3898287403 (Sara).Lunedì 23 aprile è in programma la “Cena di ½ festa – A tutto fritto” (su prenotazione al numero 339 5481139)Martedì 24 aprile la giornata sarà dedicata al gusto con le prelibatezza del Mercato de’ Ghiotti e dello stand gastronomico e alla musica rock che in serata (a partire dalle ore 21) delizierà i visitatori della Festa del Carciofo.L’ultimo giorno di festa, mercoledì 25 aprile, sarà aperta dal Mercato de’ Ghiotti e proseguirà con la Passeggiata erboristica alla scoperta della bellezza del territorio con la guida esperta di Claudia Renzi di GranoSalis (ore 10 - partecipazione gratuita su prenotazione chiamando i numeri 389 2844921 (Elina) e 3898287403 (Sara). Nel pomeriggio divertimento assicurato per grandi e bambini con Fantulin per imparare a costruire i giocattoli di un tempo (dalle ore 16 alle ore 18). Il pomeriggio sarà allietato dall’intrattenimento musicale della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Asciano (ore 15,30) e dal laboratorio per la realizzazione di oggetti d’artigianato con Claudia Mason (ore 16).Servizio navetta gratuito - Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un servizio navetta gratuita da e per Asciano (con partenza dai Giardini di Via della Pace).Il Carciofo diventa smart – Da quest’anno sarà possibile pagare direttamente con lo smartphone. Sarà sufficiente scaricare Satispay, l'applicazione gratuita per inviare denaro ai contatti della propria rubrica telefonica.