Gestione e sviluppo del territorio, ad Asciano attivo il nuovo servizio SIT

E’ la rivoluzione digitale in atto al Comune di Asciano che nei giorni scorsi ha avviato la sperimentazione del sistema informativo territoriale

Informazioni su gestione e sviluppo del territorio a portata di click senza doversi recare negli uffici comunali. È la rivoluzione digitale in atto al Comune di Asciano che nei giorni scorsi ha avviato la sperimentazione del SIT - sistema informativo territoriale.Il nuovo servizio, utilizzabile a partire dalla home page del Comune ( www.comune.asciano.siena.it ) in maniera libera da tutti i cittadini, è particolarmente indicato per tutti i professionisti che lavorano in ambito tecnico e che potranno, così, accedere a tutte le informazioni su cartografia, regolamento urbanistico, vincoli ambientali direttamente online senza doversi recare all'ufficio tecnico.«Il nuovo SIT è uno dei pilastri sui quali stiamo costruendo la rivoluzione digitale del Comune di Asciano – dichiara il sindaco Paolo Bonari -. Un investimento che in queste prime settimane di sperimentazione ha già dato buoni frutti, diminuendo in modo drastico l'afflusso di utenti all'ufficio tecnico e permettendoci di recuperare quel tempo che sarà dedicato anzitutto a smaltire più velocemente le pratiche arretrate. Uno strumento in grado di rispondere anche alle esigenze di quelle aree più distanti dal capoluogo, come la comunità di Arbia, rendendo disponibile online ed maniera interattiva tutta la banca dati del nostro ufficio tecnico».Il nuovo servizio sarà di grande utilità anche per lo stesso Comune perché permetterà di incrociare tutti i dati urbanistici e tributari al fine di accertare irregolarità contributive.