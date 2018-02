Asciano saluta il Carnevale con ''Il testamento di Meio''

Domenica 11 febbraio a partire dalle ore 10 tra satira, gusto e divertimento

Alle 18 in piazza della Basilica premiazione della maschera più originale e parata con il funerale del ciabattino irriverente

Ultima domenica di Carnevale nel cuore delle Crete Senesi tra canti, balli e giochi in strada. L’11 febbraio ad Asciano si celebra come da tradizione il funerale di Meio, il ciabattino ascianese vissuto alcuni secoli fa, con la lettura del suo irriverente testamento. La festa è organizzata dalla Pro Loco Asciano con il patrocinio del Comune ed il sostegno di Banca Cras. L’attesa è tutta per le 18 quando, tra corso Matteotti e Piazza della Basilica si svolgerà il funerale di Meio dando fuoco al suo fantoccio, a cui seguirà al lettura del Testamento, un testo satirico che mette alla berlina le persone più in vista del paese, scritto in ottave, sestine e quartine.«Anche quest’anno il Carnevale di Asciano ha riscosso molto successo – dichiara il sindaco Paolo Bonari – nelle prime due domeniche sono state oltre 3mila le persone giunte da ogni parte della provincia. Tante le famiglie presenti che hanno potuto svagarsi e divertirsi grazie anche all’ingresso gratuito. Quello di Asciano è rimasto uno dei pochi Carnevali dove non si paga il biglietto di ingresso. Perciò il mio personale “grazie” e quello di tutta l’amministrazione va ai tanti volontari della Pro Loco e agli sponsor privati che hanno reso sempre più bello il Carnevale Storico di Asciano».Il programma – Ad aprire la giornata saranno alle ore 10 Meio e la Brigata Spendereccia che a bordo del trenino di Meio annunceranno la giornata di festa per poi proseguire alle ore 12 con l’aperitivo di Meio. Nel pomeriggio bambini protagonisti con il corteo e la sfilata lungo corso Matteotti (partenza ore 15 – Scuderie del Granduca), mentre alle ore 15,30 in Piazza Garibaldi Meio e la Brigata Spendereccia apriranno la Città del Carnevale. Per tutto il pomeriggio in Piazza della Basilica spazio all’animazione per i bambini con gonfiabili, attrazioni e musica con Matteo e Asciano Canta. In Piazza Garibaldi spazio al divertimento con Gekke e Alekke mentre in Corso Matteotti si esibirà Miva – Cartoon Cover Band. Dopo il funerale è in programma la premiazione de “La Meio Maschera 2018”: le maschere che nelle prime due domeniche di Carnevale hanno ottenuto più “Mi Piace” su Facebook saranno premiate con biglietti viaggio.In occasione dell’ultima domenica di Carnevale sarà attivo il servizio navetta gratuito da Arbia per consentire a tutti i cittadini di raggiungere il centro storico di Asciano con la massima comodità. Partenza alle ore 14,45 dalla scuola elementare di Arbia e rientro alle ore 18,00.