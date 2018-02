Carnevale nel cuore delle Crete: ad Asciano sfilate, giochi e balli

Domenica 4 febbraio seconda giornata di festa

Navetta gratuita da Arbia con partenza alle ore 14,45. Per tutte le maschere la possibilità di partecipare al concorso "La Meio Maschera”, in palio un viaggio

Saranno di nuovo Inferno, Purgatorio e Paradiso gli scenari per la seconda domenica di Carnevale nel cuore delle Crete Senesi. Il 4 febbraio per le vie di Asciano tornano maschere, coriandoli, musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.Il programma – Ad aprire la giornata saranno alle ore 10 Meio e la Brigata Spendereccia che a bordo del trenino di Meio annunceranno la giornata di festa per poi proseguire alle ore 12 con l’aperitivo di Meio. Nel pomeriggio bambini protagonisti con il corteo e la sfilata lungo corso Matteotti (partenza ore 15 – Scuderie del Granduca), mentre alle ore 15,30 in Piazza Garibaldi Meio e la Brigata Spendereccia apriranno la Città del Carnevale. Alle 16 spettacolo per bambini a cura di Altolivello. Tutto il pomeriggio sarà accompagnato dalla grande allegria della musica di Zastava Orkestar in Corso Matteotti e dei ragazzi di Radioepicentro in Piazza Garibaldi. Per i più piccoli in Piazza della Basilica sarà allestito il “Paradiso dei bambini” con gonfiabili, attrazioni e musica con Matteo e Asciano Canta. La giornata sarà presentata da Marion Venturini.Per tutte le maschere sarà anche l’occasione per partecipare a "La Meio Maschera 2018": davanti al backdrop di Piazza della Basilica verranno effettuati gli scatti fotografici che permetteranno di premiare le maschere più originali del Carnevale: in palio un viaggio per chi otterrà più “mi piace” su facebook. La premiazione avverrà l'ultima domenica di Carnevale, l’11 febbraio.Il Carnevale di Asciano è organizzato dalla pro Loco Asciano con il patrocinio del Comune ed il sostegno di Banca Cras. In occasione dell’iniziativa sarà attivo il servizio navetta gratuito da Arbia per consentire a tutti i cittadini di raggiungere il centro storico di Asciano con la massima comodità. Partenza alle ore 14,45 dalla scuola elementare di Arbia e rientro alle ore 18,00.