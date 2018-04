''Siena Emozioni dal Mondo'': sotto le Logge del Papa verso SIPA 2018

Venerdì 27 aprile alle Logge del Papa si svela l'installazione artistica che resterà per sei mesi, fino all'inizio del Festival Internazionale di Fotografia che si terrà a novembre

Per la prima volta, a sei mesi dall'inizio del Siena International Photo Awards, un'installazione artistica verrà posizionata in un angolo suggestivo della città: le Logge del Papa. Con questa iniziativa, dal titolo “Siena Emozioni dal Mondo”, il Comune ripensa un angolo di città con un'installazione contemporanea e, al tempo stesso, valorizza un festival internazionale, pensato ed organizzato da un privato, e diventato così importante negli anni. Il SIPA è ad oggi, per foto ricevute nel concorso, il quinto festival fotografico del mondo, che comunica e promuove Siena in un contesto internazionale.Venerdì 27 aprile, dalle ore 19 alle Logge del Papa, si svelerà la foto che accompagnerà la città al SIPA 2018. La foto scelta dai curatori del progetto è "Refugee Stream”, del danese Jacob Ehrbahn, e fa parte del Reportage con cui il fotografo ha vinto la categoria Storytelling nel 2016. L'immagine fotografica, icona contemporanea, sarà collocata sotto l'architettura-riparo delle Logge del Papa, dove resterà per sei mesi, fino all'apertura del SIPA.“Una delle novità dell'edizione del 2018 è proprio quella di vedere al fianco del festival l'Amministrazione Comunale – racconta il Sindaco Bruno Valentini – con questa installazione alle Logge del Papa, che già di per sé renderà ancora più attrattivo questo luogo. Oltre al valore artistico dell'operazione, e dal valore etico che la foto scelta porta con sé, si utilizzerà l'afflusso dell'alta stagione per lanciare quello che sarà l'inizio di un grande evento internazionale con sei mesi di anticipo”.“Il lavoro che abbiamo iniziato a fare è quello di creare un vero e proprio mese, quello di novembre, legato alla fotografia, così come abbiamo fatto per dicembre-gennaio, posizionando Siena come meta per il Natale, o a Febbraio, con “Febbraio al Museo”, oppure trasformando marzo nel mese dei grandi eventi sportivi” spiega Sonia Pallai, Assessore al Turismo.Intorno all'inaugurazione dell'installazione fotografica vi sarà una performance musicale del Siena Jazz a testimonianza, ancora una volta, di come è possibile valorizzare più forme di arte contemporaneamente: quella del patrimonio artistico, quella della fotografia e quella della musica.Come fosse una sigla di apertura gli artisti del Siena Jazz si esibiranno davanti alle Logge dalle 19 alle 19,45, dopodiché Sindaco e Assessore presenteranno l’iniziativa, con Luca Venturi e Riccardo Butini. Alle 20.10 circa si aprirà il collegamento straordinario internazionale con alcuni dei partecipanti al Siena International Photo Award, in diretta mondiale. Dalle 20.30 riprenderà l’intrattenimento musicale del Siena Jazz fino alle 21.30 circa.Gli artisti del Siena Jazz che si esibiranno sono Paolo Petrecca alla tromba, Federico Califano al sax alto, Federico D'Angelo al sax baritono. Il trio suonerà i più famosi standard della tradizione jazzistica riarrangiati per un ensemble particolare come il trio di fiati. La musica riesce a descrivere emozioni e sensazioni, giochi di luci ed ombre come immagini sonore legate alle immagini reali o immaginifiche.Lo spazio sotteso all'architettura di archi e vele, isolato e inaccessibile, si apre alla città. Un'architettura temporanea si inserisce, dialogando, nel corpo dell'antico monumento. L'elemento orizzontale, basamento e seduta, raccorda con il suolo. Composta da due "C" sovrapposte, la struttura verticale individua, a terra, una "stanza segreta", in alto, una "nicchia" che accoglie l'immagine di una madre dei nostri giorni in cerca di un temporaneo rifugio. Questi i tratti dello studio dell'allestimento, realizzato da Riccardo Butini, Giulia Fornai e Filippo Lisini.