A Torrita il X Concorso internazionale di canto lirico ''Giulio Neri''

Nuovo record di candidati per la decima edizione del concorso internazionale

Dal 6 all’8 aprile, esecuzioni liriche al Teatro degli Oscuri, ingresso libero

Sono 101 i cantanti lirici in arrivo a Torrita di Siena da 16 diversi paesi, per la decima edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico "Giulio Neri". Da venerdì 6 a domenica 8 aprile 2018 il Teatro degli Oscuri accoglie una competizione ormai consolidata tra le più partecipate d’Italia. Con la direzione artistica di Eleonora Leonini e l’organizzazione della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, l’evento promosso dal Comune di Torrita di Siena si estende su tre giornate, nel corso delle quali le esecuzioni liriche saranno aperte al pubblico.Gli spettatori potranno anche votare per l’assegnazione di un premio speciale, nel corso della finale che si terrà in forma di concerto l’8 aprile, alle ore 16.00. Il montepremi si attesta su un totale di 5.000 euro, con l'attribuzione di 7 diversi riconoscimenti in denaro: oltre ai primi tre classificati e al premio del pubblico, sono infatti previste gratificazioni per il miglior giovane talento under 25, per la migliore interpretazione di Rossini e per la miglior voce di basso, essendo il Concorso intitolato a un celeberrimo cantante basso quale Giulio Neri. Si tratta infatti di un artista torritese che, muovendo dalla provincia toscana, giunse ad esibirsi nel panorama internazionale, dal Metropolitan di New York al Covent Garden di Londra.I 101 cantanti iscritti al concorso saranno giudicati da una commissione particolarmente autorevole nella cultura musicale. Il Presidente di Giuria è il cantante basso Riccardo Zanellato, annoverato tra i più quotati al mondo nel suo registro vocale. Tra i giurati ci sono anche Gianni Tangucci, figura storica della scena operistica italiana e attuale direttore dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Gianluca Marcianò, direttore d’orchestra e direttore principale al Teatro Nazionale di Novi Sad. Tiziana Tramonti è invece un’affermata soprano, nonché docente al Conservatorio G. B. Martini di Bologna, mentre a rinsaldare la cooperazione con il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano c’è il coordinatore artistico Giovanni Oliva.“Siamo davvero orgogliosi - commenta il direttore artistico Eleonora Leonini - per questo ulteriore record di iscrizioni che testimonia il prestigio ormai acquisito dal Concorso Giulio Neri, sia sul piano internazionale, sia sul versante nazionale; questi nostri risultati dimostrano come vengano riconosciute le qualità artistiche e tecniche della nostra commissione e della nostra organizzazione.”TORRITA DI SIENA, TEATRO DEGLI OSCURI, PIAZZA MATTEOTTI / Info: tel. 0578 757007 / www.fondazionecantiere.it