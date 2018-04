''Cielo d'aprile'', serata aperta al pubblico alla Stazione astronomica di Siena

Come ogni primo sabato del mese, gli astrofili senesi aprono al pubblico la specola "Palmiero Capannoli".L'appuntamento è alle ore 21:30 di sabato 7 presso Porta Laterina a Siena, da dove raggiungeremo a piedi la specola per osservare il cielo di questo periodo particolarmente ricco di galassie. Costellazioni come Leone, Vergine e Chioma di Berenice saranno al centro dell'attenzione.Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne. Ingresso libero, serata non effettuata in caso di maltempo. In caso di tempo incerto telefonare per conferma a Davide Scutumella al 3388861549.