L'ultimo libro di Alberto Prunetti, ''108 metri'', presentato in prima nazionale a Siena

Prima nazionale a Siena, venerdì prossimo, 6 aprile alle 17,30 nella Sala Storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5), per "108 metri. The new working hero " (Laterza, Roma-Bari, 2018), il nuovo romanzo di Alberto Prunetti, uscito in libreria lo scorso marzo.Dopo "Amianto", libro vincitore del Premio scrittore Toscano dell'anno, del Premio città di Siena, finalista al Premio Chianti Narrativa e al Premio Pozzale-Russo, che raccontava la storia del padre operaio ucciso da un lavoro nocivo, Prunetti, con questo ultimo lavoro, racconta con toni eroicomici, le vicende della nuova emigrazione italiana in Inghilterra. Oltre lo stereotipo della fuga dei cervelli, Prunetti segue la vita e il lavoro di una generazione di italiani: i camerieri d'Europa, tra pulizie e mense, sprofondando la propria narrazione nel Regno Unito della Brexit, in un ponte immaginario tra le cucine di Bristol e le acciaierie di Piombino, dove si forgiavano le rotaie di 108 metri.All’appuntamento, ad ingresso libero, insieme all’autore interverranno la direttrice editoriale de Laterza Anna Gialluca, l'editor Bianca Laterza e il docente Dimitri Chimenti. Coordina Roberto Barzanti, presidente della Biblioteca degli Intronati.