Al Franci masterclass di oboe con il Maestro Gianni Olivieri

Le iscrizioni al corso di perfezionamento sono aperte fino a giovedì 29 marzo

Nuova opportunità di specializzazione dedicata all’oboe al Franci. Mercoledì 4 e giovedì 5 aprile il Conservatorio senese ospiterà la Masterclass curata dal Maestro Gianni Olivieri. L'evento di formazione è rivolto sia agli allievi interni che agli esterni e le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 29 marzo.I contenuti del corso. La Masterclass si concentrerà sulla preparazione del concorso in Orchestra per Oboe e sull'analisi degli aspetti tecnici ed emotivi dello studio. Il focus dedicato allo strumento a fiato sarà guidato dal Maestro Gianni Olivieri che ha studiato al Franci di Siena sotto la guida del Maestro Angelo Bianchi. Dopo essersi perfezionato seguendo i corsi dei Maestri Paolo Pollastri e Pietro Borgonovo presso la Scuola di Musica di Fiesole e del Maestro Hansjorg Schellenberger, dal 1997 ricopre il ruolo di Primo Oboe presso l'Orchestra Haydn di Bolzano. Ha collaborato come Primo Oboe con l'Orchestra Giovanile Italiana, l'Orchestra Regionale della Toscana, l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. È stato solista con "I Solisti Veneti" diretti da Claudio Scimone.Info utili. Per partecipare alla masterclass di oboe è possibile compilare il modulo di iscrizione presente sul sito www.istitutofranci.com e consegnarlo per posta ordinaria, via fax (0577-389127) per posta elettronica alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o consegnarlo a mano (non fa fede il timbro postale) entro giovedì 29 marzo. Per gli iscritti ai conservatori della Toscana la prima iscrizione di un allievo è gratuita (farà fede l'orario di invio della mail di iscrizione) e per le successive verrà applicata la riduzione del 50% se iscritti al Dsu Toscana.ISSM Rinaldo Franci Siena. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.