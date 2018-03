Sindaco Valentini su vincolo opere d'arte Banca MPS

Il Ministero dei Beni Culturali ha accolto le proposte della Soprintendenza di Siena/Arezzo/Grosseto di apporre un vincolo "pertinenziale" su una buona parte delle opere d'arte di proprietà di Banca MPS che la BCE aveva indicato come vendibili nell'ambito del piano di ristrutturazione della banca stessa."Una buona notizia – commenta il Sindaco Bruno Valentini -, un atto giusto che risponde alle preoccupazioni ed alle sollecitazioni della nostra comunità, che non accetterebbe la separazione fra quelle opere ed il territorio senese. È però solo un primo atto, importante ma parziale, che dovrà essere allargato più possibile. È questo l'invito che ho rivolto ieri alla Soprintendente Anna Di Bene, nel congratularmi per questo primo risultato, che aggiunge alla "invendibilità" un vincolo di collezione che lega le opere all'ubicazione attuale. Continuo comunque a ritenere che il diktat della BCE, fortunatamente sventato, non doveva nemmeno essere accolto quando fu imposto, insieme ad altre pesanti prescrizioni legate all'accettazione del Piano di salvataggio di MPS".