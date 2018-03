''Luna piena nel Leone'', serata aperta al pubblico alla Stazione astronomica di Siena

Come ogni primo sabato del mese, gli astrofili senesi aprono al pubblico la specola "Palmiero Capannoli".L'appuntamento è alle ore 21:30 di sabato 3 marzo presso Porta Laterina, da dove raggiungeremo a piedi la specola per osservare il cielo di inizio mese, quasi primaverile. La costellazione del Leone apre i battenti per quanto riguarda le costellazioni tipiche del cielo di questo periodo. Terrà compagnia la Luna, da pochissimo in fase di Piena, meravigliosa da osservare non solo ad occhio nudo. Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne.Ingresso libero, serata non effettuata in caso di maltempo. In caso di tempo incerto telefonare per conferma a Davide Scutumella al 3388861549.