''Febbraio al Museo'': la cultura è a ingresso libero con ''i mercoledì dell’arte''

Mercoledì entrata gratuita ai Musei cittadini per scoprire il patrimonio artistico di Siena

Dalle ore 18, appuntamento con ‘Poesia in Museo’, il ciclo di incontri dedicato alla lirica e ai sonetti al Civico

Sarà una giornata interamente dedicata all’arte quella di domani, mercoledì 21 febbraio in occasione di ‘Febbraio al Museo’. La rassegna alla scoperta delle bellezze di Siena e dei suoi personaggi illustri si prepara a vivere l’ultima settimana di eventi, con i percorsi a ingresso libero ai principali Musei della città e con le viste guidate alla scoperta dei grandi pittori della scuola senese.Doppio appuntamento al Museo Civico. Domani doppia occasione per scoprire il Museo Civico con l’ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 18, alle sale del museo cittadino che custodiscono le opere e il ciclo di affreschi realizzati dagli artisti della scuola senese, dalla ‘Maestà’ al ‘Guidoriccio da Fogliano’ di Simone Martini, custoditi nella Sala del Mappamondo, fino alle allegorie storiche del ‘Buon Governo’ di Ambrogio Lorenzetti. Per informazioni sul percorso è possibile contattare i numeri 0577 292420 -226, o inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Da non perdere, alle ore 15, la visita guidata gratuita dedicata al ciclo di affreschi di Taddeo Bartolo, realizzati dall’artista della scuola senese nei primi anni del Quattrocento. Nella storica Cappella dei Signori, in Piazza del Campo, sono conservati gli episodi della vita della Vergine e la rappresentazione di uomini illustri e personaggi influenti che hanno fatto la storia di Siena. La visita è a ingresso gratuito e su prenotazione, e sarà possibile l’entrata di massimo 25 persone per ogni turno del percorso guidato. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0577 292614 – 15 o scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .I mercoledì dell’arte al Santa Maria della Scala. Gli appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura saranno ancora protagonisti nella mattina di mercoledì 21 febbraio, dalle ore 10, con l’ingresso gratuito nelle sale del Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo. Per informazioni e per prenotare la visita al complesso museale è possibile telefonare ai numeri 0577 286300 o 0577 534504.Iniziativa per grandi e bambini con ‘I mercoledì all’Orto Botanico’. Sempre domani torna l’itinerario tra le piante e i fiori dell’Orto Botanico, dalle ore 10 alle ore 16.30, per ammirare da vicino le specie vegetali e gli habitat naturali custoditi nel giardino verde di Via Mattioli. L’itinerario è a pagamento per gli adulti, mentre è gratuito per i bambini. Per informazioni sui costi e sul percorso è possibile chiamare i numeri 3384696296 o 339 1125987 e scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Mercoledì 21 febbraio, ingresso gratuito a Palazzo Chigi Saracini. Porte aperte a Palazzo Chigi Saracini per il percorso gratuito alla scoperta dei segreti e delle collezioni artistiche della prestigiosa famiglia senese Chigi Saracini. Dalle ore 11.30, l’itinerario si snoderà tra le stanze affrescate dove oggi ha sede l’Accademia Musicale Chigiana, attraverso un viaggio indietro nel tempo in compagnia delle guide turistiche, che mostreranno ai visitatori le testimonianze e le collezioni artistiche conservate fino a oggi dalla nobile famiglia senese. Per maggiori informazioni e per prenotare la visita a Palazzo Chigi è possibile contattare i numeri 366 8642092, 0577 22091 o scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Le rime dei poeti senesi tornano protagoniste con ‘Poesia in Museo’. Gran finale di serata con una nuova tappa di ‘Poesia in Museo’, il ciclo di incontri dedicato alla poesia all’interno della suggestiva cornice del Museo Civico. Dalle ore 18, la terza serata ospiterà ‘Bestie e altri animali. Un pomeriggio con Federigo Tozzi’, presentato da Antonio Prete e Riccardo Castellana per ripercorrere la storia e i testi del poeta senese vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, attraverso le letture a cura di Ugogiulio Lurini. L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577 292420 - 226, o scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare i numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube.