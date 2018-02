Didee riparte con la formazione. Corso di pittura con Luisa Abbruzzese

Sono aperte fino a venerdì 17 febbraio le iscrizioni al corso promosso dall’associazione culturale “Didee”

Imparare ad approcciarsi all’arte e alle sue tecniche, ascoltare la propria indole creativa ed esercitare la propria manualità in un ambiente informale, senza limiti di età. È questo l’obiettivo del corso di pittura promosso dall’associazione culturale d’arte “Didee” e realizzato in collaborazione con Arci, Arcisolidarietà provinciale di Siena e il Circolo Arci Cultura e Sport di Ravacciano. Il corso prevede una lezione a settimana da tenersi il lunedì o il mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 13, a partire dal 26 febbraio e fino a giugno, presso il Circolo Arci Cultura e Sport - in via Duccio di Buoninsegna, 35 a Siena - in compagnia della pittrice Luisa Abbruzzese, che insegnerà ai partecipanti aspiranti artisti come utilizzare le varie tecniche pittoriche, i diversi supporti e sperimentare il disegno dal vero. Il corso ha un costo di 50 euro mensili e per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 16 febbraio.Il corso. Il corso di pittura per principianti si rivolge a tutti coloro che intendono scoprire e approfondire le proprie attitudini artistiche e creative per avvicinarsi alla pratica pittorica come mestiere. Il corso offre un percorso formativo con incontri mirati all’esercitazione artistica individuale, sulla base anche di un background storico artistico che ripercorrerà le tappe fondamentali della pittura italiana e internazionale dal passato al presente tramite l'utilizzo di materiali video-fotografici e manuali di storia dell'arte. Durante il corso i partecipanti potranno acquisire una buona manualità di base e una capacità espressiva originale e creativa, sviluppare spirito critico e competenza pittorica attraverso la pittura a olio su tela, su tavola, vetro e ceramica, l’utilizzo degli acrilici, il disegno dal vero su carta, cartoncino, a matita, pastello e sanguigna, il ritratto, natura morta, pittura di paesaggio, astrazione. Questo e molto altro verrà proposto a coloro che vorranno mettersi in gioco ed esplorare i mille volti della pittura. Al termine del corso, verrà allestita una mostra con gli elaborati realizzati dai partecipanti durante l'anno.Luisa Abbruzzese è una pittrice senese diplomata presso l'Accademia di Belle Arti di Torino, specializzata nella pittura di figurazione, in particolare in ritratto e paesaggio. Ha all'attivo numerose mostre personali e collettive a Siena e in provincia.Informazioni e iscrizioni. Il corso verrà attivato con un minimo di 10 persone. Gli interessati possono inviare, entro venerdì 16 febbraio, la propria richiesta di iscrizione alla segreteria organizzativa dell’associazione “Didee” via e-mail, all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Per maggiori informazioni e per iscriversi telefonicamente, è possibile contattare i numeri 349-2245393 (Circolo Arci Cultura e Sport) oppure 349-8441546 (Associazione Didee).