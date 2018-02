Siena, on line il nuovo sito del Museo dell'Acqua

Pubblicato il nuovo sito del Museo dell'Acqua. Un progetto semplice, di facile presa sul pubblico ma esaustivo nei contenuti, realizzato interamente da risorse interne all'ente.Un ulteriore impegno del Comune verso le sempre più diversificate frontiere digitali che, dopo aver colonizzato la vita quotidiana - come asserisce Adam Greenfield - stanno ora orientando le opzioni degli utilizzatori per il futuro.Una realtà già dimostrata nel 2017 dal mezzo milione di utenti, più 6,40%, registrato dal sito del Comune di Siena, oggetto recentemente di interventi per la realizzazione della versione responsive e per una migliore accessibilità dei contenuti, e dall’incremento del 3,11% nelle visualizzazioni delle pagine.Dati significativi se si considera l’aumento delle piattaforme tematiche che, autonomamente, totalizzano ulteriori 15mila utenti mensili.