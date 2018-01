Per il Giorno della Memoria ''La scatola dei ricordi'', letture animate alla Biblioteca degli Intronati

Ancora un appuntamento, all’interno del calendario “5 sensi… + 1”, dedicato ai bambi, dai 7 ai 10 anni, in programma per sabato prossimo, 27 gennaio alle ore 11, negli spazi della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3 - Siena).Si tratta de La scatola dei ricordi, lettura e laboratorio per Il Giorno della Memoria. Come uscite da un diario segreto i ricordi e la vita di persone che hanno vissuto il periodo della guerra, con la paura di perdere gli affetti e i ricordi più cari. A partire dalla lettura del Diario di Anna Frank, ogni piccolo costruirà una personale scatola dei ricordi nella quale conservare una piccola parte della sua storia.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria: è possibile telefonare ai numeri 0577 292636-292666, in fascia oraria 9/19, e il sabato dalle 9 alle 13, oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “5 sensi…+1!”, che dureranno fino al mese di maggio 2018, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it