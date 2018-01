La grafologia. Vedo come scrivi e ti dirò chi sei, a ''I Venerdì del Pendola''

Sara Santini, grafologa, psicologa e psicoterapeuta sorda approfondisce le possibili applicazioni di questa tecnica poco conosciuta

Il 26 gennaio dalle 15,30 alle 17,30 ripartono gli appuntamenti della stagione 2017/2018 de I Venerdì del Pendola, cartellone dedicato a educazione, interpretariato, lingua e cultura sorda organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di Provincia di Siena, Comune di Siena e Ens – Sede Prov.le di Siena.L'anno si apre con un incontro sulla grafologia, una tecnica tutta da scoprire praticata dalla relatrice ospite Sara Santini, giovane grafologa, psicologa e psicoterapeuta.Cos'è la grafologia? A cosa serve scrivere? Dal modo di scrivere è possibile leggere l'anima, il carattere di una persona? Se scrivo male, c'è qualcosa che non va? In quali ambiti può essere applicata la grafologia per aiutare le persone?Sara Santini risponderà a queste domande durante il Venerdì del Pendola dal titolo La grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi sei.La grafologa e psicologa approfondirà inoltre la storia della grafologia e la sua metodologia d'applicazione in vari settori professionali, come ad esempio la psicologia, per passare poi all'osservazione diretta delle analisi grafologiche di scritture dei pazienti che hanno intrapreso un percorso di psicoterapia per una maggiore comprensione del significato della grafologia pratica.L'incontro, che sarà come sempre ad ingresso libero e accessibile grazie alla presenza di un interprete Italiano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà presso la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37.La data del 26 gennaio è inserita in Tutto il Natale di Siena, cartellone promosso dal Comune di Siena che raccoglie più di 300 appuntamenti organizzati dalle realtà associative, culturali, artistiche e produttive della città.Per informazioni sul Venerdì del Pendola: www.mpdfonlus.com